Wesley Sneijder Ajax’ı ayıpladı! Yardım kampanyasına katılmayan eski kulübünü eleştiri yağmuruna tuttu

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Hollanda 1. Futbol Ligi’nde (Eredivisie) mücadele eden 18 kulübün 17’si depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına katılırken, Ajax’ın katılmaması dikkat çekti. 17 takımın kaptanları geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlara, üzerinde Türkiye ve Suriye bayraklarının bir kalp içinde olduğu pazubendlerle çıkarken, sadece Ajax’ın kaptanı Dusan Tadic üzerinde 3 tane ‘X’ işareti bulunan farklı bir pazubend taktı.

KULÜP BÖYLE iSTEDi

Büyük yankı yaratan olayla ilgili açıklama yapan Ajax’ın eski kaptanı Wesley Sneijder, bunun bir kulüp kararı olduğunu söyledi. Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Sneijder, “Bu güzel bir kampanya. Ajax dışındaki tüm takımların kaptanları bu pazubendleri taktı. Kaptanlar ayrıca formalarını da bağışladı.

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AÇIK ARTIRMA YAPILACAK

Bunların hepsi kampanyaya gidecek ve hafta sonunda açık artırma yapılacak. Sadece Ajax kaptanı Tadic başka bir pazubend taktı. Sanırım kendi kampanyaları var. Düşüncelerinin ne olduğunu bilmiyorum ama pazubendi takmak istemeyen Tadic değildi, kulüp kararıyla bunu yaptılar” dedi. Sneijder, konuşmasının devamında, “Kaptanlık pazubendi takmamış olabilirler ama umarım maçta giydikleri formalardan bazılarını kampanya için bağışlarlar” dedi.

‘NE YAPMAK iSTiYORLAR’

Ajax'ın bir başka eski oyuncusu Andy van der Meyde de kulüp yönetimine tepki gösterdi. Van der Meyde, “Ajax’ın bu kampanyaya katılmamış olmasından hoşlanmadım. Bu kadar büyük bir kulüp olarak bu tür yardım kampanyalarının içinde olmanız ve daha çok kişiye yaymanız gerekir. Ajax yöneticilerinin ne düşündüğünü ne yapmak istediği gerçekten anlayamıyorum” yorumunu yaptı.

501 MiLYON TL TOPLANDI

Bu arada Hollanda’da Türkiye için yürütülen yardım kampanyasında dün öğle saatleri itibariyla 24 milyon 730 bin Euro (yaklaşık 501 milyon lira) bağış toplandı.