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Werder Bremen'in Derrick Köhn için Galatasaray'a yaptığı teklif ortaya çıktı

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#Transfer#Galatasaray#Derrick Köhn
Werder Bremenin Derrick Köhn için Galatasaraya yaptığı teklif ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 10:26

Werder Bremen, Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn'ün bonservisini almak için düğmeye bastı. Alman ekibinin yaptığı ilk teklif belli oldu.

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Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Alman ekibinde rotasyonun önemli bir parçası haline geldi.

Werder Bremen, bonservisini almak istediği Gana asıllı Alman sol bek için ilk teklifini yaptı.

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BILD gazetesinin haberine göre; Werder Bremen, Derrick Köhn'ün bonservisini almak için Galatasaray'a 3 milyon euro (+ bonuslar) teklifte bulundu.

"DERRICK, BREMEN'DE KALMAK İSTİYOR"

Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, yapılan teklifi doğrularken, "Derrick, Bremen'de kalmak istiyor. Galatasaray'a bir teklif yaptık ve görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Werder Bremenin Derrick Köhn için Galatasaraya yaptığı teklif ortaya çıktı

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Werder Bremen formasıyla 30 maça çıkan ve 1597 dakika sahada kalan Derrick Köhn, 2 gol atıp 2 de asist üretti.

GALATASARAY'LA 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün sarı-kırmızılı takımla Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Galatasaray#Derrick Köhn

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