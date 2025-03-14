Werder Bremen'den Derrick Köhn için resmi açıklama! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

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Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'ün sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun Alman ekibi tarafından kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu olmuştu.

Werder Bremen yöneticilerinden Peter Niemer, Bild'e yaptığı açıklamada duruma açıklık getirdi.

"TAKIMA ÜST DÜZEY KATKILAR SAĞLIYOR AMA..."

26 yaşındaki futbolcu için konuşan Niemer, "Derrick hem kişiliğiyle hem de atletikliğiyle takıma üst düzey katkılarda bulunuyor. Ancak zorlu sözleşme koşulları nedeniyle henüz satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda bir karar vermedik" ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON 125 BİN EURO

Werder Bremen'in Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna katabilmesi için Galatasaray'a satın alma opsiyonunda belirtilen 5 milyon 125 bin Euro'yu ödemesi gerekiyor.

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DERRICK KÖHN'ÜN WERDER BREMEN PERFORMANSI

Werder Bremen formasıyla bugüne dek 25 maça çıkan Derrick Köhn, 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'LA 1,5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

2023-2024 sezonunun devre arasında Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilen 26 yaşındaki sol bek oyuncusunun Galatasaray'la Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.