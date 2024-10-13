Werder Bremen'de Derrick Köhn hareketliliği! Kulüp CEO'u açıkladı: 'Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?'

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Galatasaray'dan Werden Bremen'e kiralık olarak transfer olan sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Almanya'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekipte istenileni veremeyen ve Bundesliga ekibi Bremen'e katılan 25 yaşındaki futbolcu için takım CEO'su Peter Niemeyer'den açıklama geldi.

'BEKLENTİMİZİ KARŞILADI'

Alman basınından Kicker konuşan Niemeyer, kiralık olarak kadrolarına kattıkları Köhn geleceği ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Derrick, ondan beklediğimiz şeyleri sahaya yansıtmayı başardı. Şu anda satın alma konusu hakkında düşünmenin zamanı değil. Çünkü her zaman ekonomik durumu göz önünde bulundurmak zorundayız."

OPSİYONU NE KADAR?

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Derrick Köhn için Werder Bremen'in satın alma opsiyonunun kullanması halinde 5 milyon 125 bin euro ödeyeceği belirtilmişti. Öte yandan sarı kırmızılılar kiralama bedeli olarak 400 bin euro gelir elde ettiğini duyurmuştu.

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GOL DE ATMIŞTI

Werder Bremen'e katıldıktan sonra 4 maçta süre alan 25 yaşındaki oyuncu bir maçta ağları havalandırmayı başardı.