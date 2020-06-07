Werder Bremen Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maç istatistikleri

Werder Bremen Wolfsburg maçı ile Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Almanya Ligi'nin köklü iki kulübünün karşı karşıya geleceği Werder Bremen Wolfsburg maçı, düşme potası ve UEFA Avrupa Ligi kontenjanı için belirleyici olacak. Wolfsburg'un kazanması halinde Avrupa Ligi elemeleri için sağlam adım atacağı karşılaşma, Werder Bremen için ise tam anlamıyla ölüm kalım mücadelesi anlamına gelecek. Peki, Werder Bremen Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

WERDER BREMEN WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 29. Hafta mücadelesinde Werder Bremen, Wolfsburg'u konuk edecek. 7 Haziran Pazar günü saat 14.30'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

WERDER BREMEN WOLFSBURG MAÇI ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER

Wolfsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçını kaybetmeyen Werder Bremen (6G 2B), rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Wolfsburg'un Bundesliga tarihinde filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Werder Bremen (45 maçta 78 gol).

Wolfsburg'u konuk ettiği son dört Bundesliga maçını kazanan Werder Bremen, son mağlubiyetini Mart 2015'te aldı (3-5).

Bundesliga'da 12 maçtır kazanamayan Werder Bremen (3B 9M), en üst lig seviyesindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Son Bundesliga maçını 3-0 kaybeden Werder Bremen, daha önce 342 dakika boyunca kalesini gole kapamıştı.

Werder Bremen, son 16 Bundesliga maçının sadece birinde rakip fileleri birden fazla kez havalandırabildi (2-2 vs Hertha Berlin).

Deplasmanda oynadığı son beş Bundesliga maçının dördünü kazanan Wolfsburg (1B), bu karşılaşmalarda ortalama üç gol kaydetti.

Son beş Bundesliga deplasmanında en az ikişer gol atan Wolfsburg, lig tarihinde altı maçlık bir seri yakalayamadı.

Bundesliga'nın ikinci yarısında en fazla kafa golü atan takım olan Wolfsburg (10), bu gollerin beşini lige verilen aradan sonra kaydetti.

Wolfsburg forması giyen Maximilian Arnold, Bundesliga kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu oynuyor (4 gol & 8 asist)