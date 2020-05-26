Werder Bremen'in Bundesliga'da Bayern Münih'in ardından en uzun süredir mağlup edemediği rakibi Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, Bundesliga'da yer alan takımlar arasında en uzun yenilmezlik serisine sahip olduğu rakibine konuk olacak.

Gladbach ile oynadığı son beş Bundesliga maçının dördünü kaybeden Werder Bremen, daha önceki 24 karşılaşmada mağlubiyet almamıştı.

Son Bundesliga maçında Freiburg'u 1-0 mağlup eden Werder Bremen, daha önceki yedi karşılaşmada bir puan toplayabilmişti.

Werder Bremen, Bundesliga tarihinde 26. maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor. Daha önce 26 maçın ardından 21 veya daha az puan toplayıp ligde kalmayı başaran tek takım Hoffenheim. Bundesliga'da oynadığı son yedi iç saha maçını kaybeden Werder Bremen, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

Bundesliga'da çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Bremen oyuncusu Leonardo Bittencourt, daha önceki 23 karşılaşmada iki gol katkısı yapabilmişti.

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynadığı 10 maçta 16 gol yiyen Mönchengladbach, ligin ilk devresinde kalesinde 18 gol görmüştü. Son sekiz Bundesliga maçında en az birer gol yiyen Gladbach, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2010/11'de yaşamıştı. Mönchengladbach, Bundesliga'da 1994/95'ten bu yana ilk kez üst üste dört dış saha maçı kazanmak için sahaya çıkıyor.

Werder Bremen Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Werder Bremen Mönchengladbach maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Misli.com üyeleri bu karşılaşmayı canlı olarak seyredebilecek.