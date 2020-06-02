Werder Bremen'in Bundesliga tarihinde Eintracht Frankfurt'tan daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Schalke 04. Frankfurt'un ise lig tarihinde en fazla galibiyet aldığı rakibi Werder Bremen. Werder Bremen ile oynadığı son dört Bundesliga maçını kazanamayan Frankfurt, son galibiyetini iç sahada aldı.

Bu sezon iç sahada en az puan toplayan Bundesliga takımı olan Werder Bremen, deplasmanda en az puan toplayan ekip konumundaki Frankfurt'u konuk ediyor.

Son üç Bundesliga maçının ikisini kazanan Werder Bremen, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 21 karşılaşmada alabilmişti.

Şubat-Mart 2014'ten bu yana ilk kez üst üste üç Bundesliga maçında gol yemeyen Werder Bremen, daha uzun bir seriyi en son Eylül-Ekim 2009'da yakalamıştı.

Bundesliga'da oynadığı son 11 iç saha maçını kazanamayan Werder Bremen, kulüp tarihinin en üst lig seviyesindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlarda kalesini gole kapatamayan tek takım Eintracht Frankfurt. Son beş Bundesliga maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Werder Bremen oyuncusu Leonardo Bittencourt, aynı sayıda gol katkısını daha önceki 35 karşılaşmada yapabilmişti. Bu sezon Bundesliga'da dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Frankfurt forveti Andre Silva, en son 2016/17'de Porto forması giyerken daha fazla gol katkısında bulunmuştu. Frankfurt forması giyen Makoto Hasebe, Werder Bremen karşısında görev alması halinde Bum-Kun Cha'ya ait olan Bundesliga'da en fazla maça çıkan Asyalı oyuncu rekoruna ortak olacak.

Werder Bremen Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Werder Bremen Eintracht Frankfurt maçı 3 Haziran Çarşamba günü saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2, S Sport Plus ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.