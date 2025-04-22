Werder Bremen, Derrick Köhn için kararını Galatasaray'a iletti!

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Galatasaray'ın Gana asıllı Alman sol beki Derrick Köhn, sezon başında 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralanmıştı.

Yeşil-beyazlı kulüp, 26 maçta 2 gol - 2 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki savunmacının geleceği hakkında karar verdi.

SKY muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Werder Bremen yönetimi, Galatasaray yönetimine Derrick Köhn'ü kadroda tutmak istediklerini iletti.

Satın alma opsiyonunu yüksek bulan yeşil-beyazlı kulüp, bonservis bedelini düşürmek için pazarlık masasına oturmak istiyor.

GALATASARAY PAZARLIĞA KAPALI!

Galatasaray'ın ise bu aşamada pazarlığa yanaşmadığı ve satın alma opsiyonunda yazan 5 milyon 125 bin Euro'da ısrarcı olduğu belirtiliyor.

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KÖHN, BREMEN'DE KALMAK İSTİYOR

Derrick Köhn'ün ise Almanya'da mutlu olduğu ve Bremen'de kalmak istediği iddia ediliyor.

2023-2024 sezonunun devre arasında Hannover'den 3 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.