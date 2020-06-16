Bundesliga'nın 32. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

Bayern Münih deplasmanda 8, toplamda ise 10 maçtır kazanırken, küme düşme potasındaki Werder Bremen ise evinde 13 maçtır kazanamıyor.

Bavyera ekibi bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde üst üste 8, toplamda ise 30. şampiyonluğunu ilan edecek.

Kart cezasını tamamlayan Thomas Müller ile Robert Lewandowski karşılaşmada forma giyebilecek.

Şampiyonluk maçına çıkan Bayern Münih için tek parola; galibiyet. Takımın en önemli silahlarının da bu karşılaşmada forma giyebilecek olması konuk ekibin 30. şampiyonluğu için işini oldukça kolaylaştıracak.

Werder Bremen Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 kanalından ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.