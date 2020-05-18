Werder Bremen - Bayern Leverkusen Canlı Anlatım İzle
Koronavirüs sonrası kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da haftanın kapanış maçında Werder Bremen ile Bayern Leverkusen kozlarını paylaşıyor.
Almanya Futbol Ligi'nin iki köklü takımı Werder Bremen ve Bayer Leverkusen, koronavirüs sonrası karşı karşıya geliyor. Bundesliga'da haftanın kapanış maçını Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Werder Bremen karşısında çıktığı son 10 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik istatistiğine sahip olan Bayer Leverkusen, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki takibini sürdürmek istiyor.
Bundesliga'nın 26. haftasının kapanış mücadelesi olan Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı S Sport 2 kanalından ve Misli.com üzerinden canlı izlenebilecek. Misli.com'da ayrıca karşılaşma sırasında CANLI BAHİS keyfi de yaşayabilirsiniz...
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