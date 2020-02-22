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Futbol
Haber Giriş: 22.02.2020 - 20:10,Son Güncelleme:/

Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund

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Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen’i 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 23. haftasında Weser Stadı’nda Werder Bremen’e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 52. dakikada Dan-Axel Zagadou ve 66. dakikada Erling Haaland ile bulduğu
gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 45’e çıkardı ve zirveden kopmadı. Werder Bremen ise 17 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.

Bundesliga tarihinde forma giydiği ilk altı maçta dokuz gol atan ilk oyuncu Erling Haaland oldu.

Günün diğer karşılaşmalarında Köln, deplasmanda Hertha Berlin’i 5-0, Fortuna Düsseldorf da deplasmanda Freiburg’u 2-0 yenerken, Borussia

Mönchengladbach, sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund

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