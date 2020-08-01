Wembley'de müthiş final! Federasyon Kupası maçında Chelsea'nin iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ARSENAL

- TD Mikel Arteta'nın 3'lü savunma düzenin solunda Kieran Tierney mi oynayacak yoksa Sead Kolasinac mı? Eğer Tierney tercih edilirse sol kanat Bukayo Saka'ya emanet edilecektir...

- Orta sahanın ortasında Granit Xhaka ve Dani Ceballos, hücumda ise Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette ve Pierre-Emerick Aubameyang görmemiz bizleri şaşırtmaz.

- Cedric Soares kupada oynayamıyor, Bernd Leno ve Shkodran Mustafi'nin sakatlıkları sürüyor. Gözden düşen Mesut Özil ve Matteo Guendouzi'nin bir kez daha maç kadrosunda olması beklenmiyor.

CHELSEA

- Premier Lig'in son maç gününde Şampiyonlar Ligi vizesi alan Chelsea'da N'Golo Kante'nin iyileştiği ve maç kadrosunda olacağı açıklandı.

- Willian'ın bu maçtan sonra takımdan ayrılacağı ve olası rotasının da Arsenal olmasından dolayı TD Frank Lampard'ın ilk 11'de Mason Mount'a yer vereceği konuşuluyor. Mount, Christian Pulisic ve Olivier Giroud ile hücum hattını oluşturacak.

- Wolves maçında kesik yiyen Kepa Arrizabalaga'nın, bu kritik final maçında da yedek kulübesinde beklemesi ve ilk 11'de sahaya tecrübeli eldiven Willy Caballero'nun çıkması bekleniyor.

- Takımdaki tek eksik, temmuz ayı içerisinde ameliyat olan genç İskoç Billy Gilmour.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 3 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- Arsenal son 4 maçının 3'ünü kazandı. (1 mağlubiyet)

- Chelsea son 8 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

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Chelsea'nin Arsenal karşısında aldığı galibiyetler! Hatırlayalım...