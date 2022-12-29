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Welinton ve Josef de Souza'dan Pele sözleri!

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#Beşiktaş#Souza#Welinton
Welinton ve Josef de Souzadan Pele sözleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 22:40

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuları Josef de Souza ve Welinton, hayatını kaybeden Pele hakkında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncular Josef de Souza ve Welinton, maç sonu Pele'nin hayatını kaybettiğini öğrenmeleri üzerine açıklamalar yaptı.

İşte Josef de Souza ve Welinton'un sözleri;

Josef de Souza: Pele'nin ölmesi, üzüntü verici bir haber. Acı veren bir haber ama hayat bir yerde sona eriyor. İdol bir isimdi. Böylesine büyük bir ismin öldüğünü kabullenmek. Pele belki de en büyük efsaneydi. Biz, onu hep hatırlayacağız

'KRAL ÖLDÜ'

Welinton: Üzgünüm. Kral öldü. Pele, bizim idolümüzdü. Dünya futbolu için çok üzücü bir durum

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#Beşiktaş#Souza#Welinton

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