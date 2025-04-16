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Weghorst'un menajeri duyurdu: 'İstanbul'da bir takımda oynamak istiyor!'

Güncelleme Tarihi:

#Wout Weghorst#Beşiktaş#Süper Lig
Weghorstun menajeri duyurdu: İstanbulda bir takımda oynamak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 20:28

2022/23 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş formasını terleten Wout Weghorst'un menajeri, Hollandalı yıldızın Türkiye'de kariyerine devam etmek istediğini açıkladı.

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Wout Weghorts'un menajeri Mithat Halis, Hollandalı futbolcunun İstanbul'da bir takımda oynamak istediğini duyurdu.

6 AYLIK BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022/23 sezonunun başında Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Weghorts, siyah - beyazlı ekipte 18 maça çıktı ve 9 gol, 4 asist katkısı sağladı.

MENAJERİ DUYURDU

"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜK"

Radyospor'a özel açıklamalarda bulunan Mithat Halis, "Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a söyledik. O dönemki asbaşkan 'Biz Immobile'yi alacağız diye tutturdu. Weghorst Hollanda milli takımını oyuncusu. Dünya Kupası'nda attığı goller ve yapabileceklerini herkes gördü. Ajax'tan önce Milan'a gidiyordu, ama transferi yetiştiremediler. Weghorst bu yaz Türkiye'ye gelir. Her takıma gelebilir. Ajax'la anlaşsınlar, Weghorst gelir ve tam performans oynar" ifadelerini kullandı.

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"İSTANBUL'DA BİR TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR"

Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Halis, "Weghorst, Morata'dan daha iyi... Galatasaray'ın oyun yapısına da tam olarak uyuyor. Osimhen'le birlikte oynatabilirsiniz. Birbirini tamamlayan 2 santrafor olur. Mücadele güçleri ile birbirlerine alan açalar. Fenerbahçe'de Dzeko'nun yaptığı yapar, onun yerine alınabilecek en ideal oyuncu. Trabzonspor'da çok verimli olur. Ama daha önce de söyledim. İstanbul'da bir takım oynamak istiyor. Weghorst gelir, Ajax'la kim anlaşırsa o takıma gider. Ama Ajax'la anlaşmak kolay değil. Sözleşmesi devam ediyor. Oradan kolaylıkla futbolcu transfer edemezsiniz." sözlerini sarf etti.

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#Wout Weghorst#Beşiktaş#Süper Lig

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