Weghorst'tan Farioli'ye kameralar önünde eleştiri: 'Ben olsam beni oyundan çıkarmazdım!'

Haberin Devamı

2022/2023 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst, kariyerini ülkesi Hollanda'da sürdürüyor.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Ajax'a transfer olan 32 yaşındaki oyuncunun yıldızı takımın teknik direktörü Francesco Farioli ile barışmıyor.

Genellikle 11'de şans bulamamasından dolayı mutsuz olan tecrübeli oyuncu, dün oynanan NEC Nijmegen maçında 2 gol atarak takımına galibiyeti getirirken karşılaşmanın ardından hocasına basın mensuplarının önünde sitemde etti.

"BEN OLSAM BENİ OYUNDAN ÇIKARMAZDIM"

65. dakikada yerini Chuba Akpom'a bırakan yıldız oyuncu, Farioli'nin bu kararını kameralar önünde eleştirdi. Hollandalı oyuncu, "Bir teknik direktör olsaydım ve forvetim 65. dakikaya kadar iki gol atmış olsaydı onu asla oyundan çıkarmazdım." ifadeleri kullandı.

Haberin Devamı

Kariyeri boyunca böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Weghorst, "Tabii ki Farioli ile bu konu hakkında konuşuyoruz. Ama ne düşündüğümü size de söyleyeceğim. 90 dakika oynamak ve kendime acı çektirmek istiyorum. Kariyerim boyunca bu böyle oldu. Yedek kulübesinde olmak benim için yeni bir deneyim. Ama bu onun seçimi, onun taktiği. Ona saygı duyuyorum." sözleriyle duygularını ifade etti.

"ÖNEMLİ OLAN AJAX"

32 yaşındaki oyuncu, açıklamalarına önemli olan tek şeyin takımın refahı olduğunu söylerek son verdi. Hollandalı futbolcu, "Benim haklı olmam önemli değil. Önemli olan Ajax'ın çıkarları." ifadeleriyle röportajına son verdi.

BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI

Farioli'nin kendisine verdiği forma süresinden memnun olmayan Wout Weghorst, bu sezon boyunca toplam 13 maçta Ajax formasını giydi. Bu maçlarda 526 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, takımına 6 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

AJAX LİGDE İKİNCİ SIRADA

NEC Nijmegen galibiyeti ile puanını 32'ye yükselten Ajax, bir maç eksiğiyle PSV'nin 7 puan gerisinde Hollanda Eredivisie'nin ikinci sırada yer alıyor.

Kırmızı beyazlılar, ligin 15. haftasında Utrecht'i konuk edecek. 4 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.