Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Weghorst: Manchester United'da başarılı olacağım

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Weghorst#Manchester United
Weghorst: Manchester Unitedda başarılı olacağım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, Hollanda basınına iddialı konuştu.

Haberin Devamı

Manchester United’da 2 maça çıkan ve eleştirilerin hedefi olan Wout Weghorst, Kırmızı Şeytanlar’da başarılı olacağına inandığını söyledi. Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Weghorst kendisi için her şeyin iyi gittiğini belirtirken şunları söyledi:

TABİ Kİ KALMAK İSTERİM

“Kaçırdığım pozisyonları düşünürsem o zaman endişelenmeye başlarım ama ben başaracağıma eminim ve bunu yapacağım. Hocam, benim hazır olduğumu gördü ve güvenini en başta hissetmek çok güzel. Her şey iyi gidiyor, burada tabii ki kalmak isterim ama önce kulübe faydalı olabilecek miyim ondan emin olmalıyım.”

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe ve Beşiktaş için Fabio Borini iddiası Fatih Karagümrükten resmi açıklama... Fenerbahçe ve Beşiktaş için Fabio Borini iddiası! Fatih Karagümrük'ten resmi açıklama...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Weghorst#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor

Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor?

#Uyku
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma