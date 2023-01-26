Weghorst: Manchester United'da başarılı olacağım

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Manchester United’da 2 maça çıkan ve eleştirilerin hedefi olan Wout Weghorst, Kırmızı Şeytanlar’da başarılı olacağına inandığını söyledi. Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Weghorst kendisi için her şeyin iyi gittiğini belirtirken şunları söyledi:

TABİ Kİ KALMAK İSTERİM

“Kaçırdığım pozisyonları düşünürsem o zaman endişelenmeye başlarım ama ben başaracağıma eminim ve bunu yapacağım. Hocam, benim hazır olduğumu gördü ve güvenini en başta hissetmek çok güzel. Her şey iyi gidiyor, burada tabii ki kalmak isterim ama önce kulübe faydalı olabilecek miyim ondan emin olmalıyım.”