Weghorst, Batshuayi ve Mertens'e milli davet

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Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı kadrosuna; Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi ve Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens de Belçika Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Uluslar Ligi'nde Hollanda Polonya ile karşılaşacak. Belçika ise Galler ile. Daha sonra iki takım birbiriyle mücadele edecek.

SEFEROVIC, NELSON VE LARSEN DE ÇAĞIRILDI

Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson ve Trabzonspor'un sağ beki Jens Stryger Larsen de Danimarka Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi. Galatasaraylı Seferovic de İsviçre kadrosuna alındı.