Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Weghorst, Batshuayi ve Mertens'e milli davet

Güncelleme Tarihi:

#Weghorst#Batshuayi#Mertens
Weghorst, Batshuayi ve Mertense milli davet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 14:21

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorts, Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi ve Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens milli takım daveti aldı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı kadrosuna; Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi ve Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens de Belçika Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Uluslar Ligi'nde Hollanda Polonya ile karşılaşacak. Belçika ise Galler ile. Daha sonra iki takım birbiriyle mücadele edecek.

SEFEROVIC, NELSON VE LARSEN DE ÇAĞIRILDI

Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson ve Trabzonspor'un sağ beki Jens Stryger Larsen de Danimarka Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi. Galatasaraylı Seferovic de İsviçre kadrosuna alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Weghorst#Batshuayi#Mertens

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth