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Weghorst 8. haftaya damga vurdu! Süper Lig'de en çok koşan golcü...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Weghorst#Süper Lig
Weghorst 8. haftaya damga vurdu Süper Ligde en çok koşan golcü...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:00

Dev maçta 11.619 km mesafe kat eden Wout Weghorst 10 kişilik listeye giren tek santrfor oldu.

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Fenerbahçe derbisinde özellikle son bölümde 2 net pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş’ın golcüsü Wout Weghorst haftanın en çok koşan futbolculara arasına girmeyi başardı.

Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu’nun makine öğrenim sistemi tarafından işlenen verilere göre dev maçta 11.619 km mesafe kat eden Hollandalı yıldız listede kendine 10. sırada yer buldu. Ancak Weghorst’un sıralamaya giren tek santrfor olması dikkat çekti.

ASİST KRALLIĞINDA CANER ZİRVEDE

Bu sezon 8 maçta 3 kez gol, 4 de asist yaparak 7 gole direkt katkı veren Weghorst asist krallığında Caner Erkin ile birlikte zirvede

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#Beşiktaş#Weghorst#Süper Lig

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