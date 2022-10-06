Weghorst 8. haftaya damga vurdu! Süper Lig'de en çok koşan golcü...

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Fenerbahçe derbisinde özellikle son bölümde 2 net pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş’ın golcüsü Wout Weghorst haftanın en çok koşan futbolculara arasına girmeyi başardı.

Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu’nun makine öğrenim sistemi tarafından işlenen verilere göre dev maçta 11.619 km mesafe kat eden Hollandalı yıldız listede kendine 10. sırada yer buldu. Ancak Weghorst’un sıralamaya giren tek santrfor olması dikkat çekti.

ASİST KRALLIĞINDA CANER ZİRVEDE

Bu sezon 8 maçta 3 kez gol, 4 de asist yaparak 7 gole direkt katkı veren Weghorst asist krallığında Caner Erkin ile birlikte zirvede