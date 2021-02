WD_BLACK Portföyü Türkiye'de Genişliyor

SSD'ler, sorunsuz bir oyun deneyimi için önemli bir görev taşıyor. Yeni WD_BLACK serisinin önde gelen ürünlerinden biri olan WD_BLACK SN850 NVMe SSD, 7000/5300MB/saniyeye (1TB model) kadar okuma / yazma hızlarında performans sağlar ve bu, sürücüyü rekabet ortamlarında en iyi seçenek haline getirir.

Western Digital'den Yosi Rafael; "WD_BLACK sürücüleri, gamer’ların bir depolama aygıtından beklentileri yönünde çıtayı sürekli yükseltiyor. Bu ürünler, oyunculara yüksek performans için ihtiyaç duydukları araçları ve ekipmanları sağlamak adına özel olarak tasarlandı. Bugün, Türkiye genelinde gördüğümüz gamingdeki artışa bir cevap olarak geliştirilmiş, üç yeni son teknoloji ürünü tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ürünler, gamerlar için özel olarak tasarlandı. Oyun konsollarına veya PC'lere performans ve kapasite konusunda güvenilir ve sağlam bir destek sağlıyorlar. Gamer'ların ortağı olmaktan ve bu sektöre sunduğumuz destekten gurur duyuyoruz" dedi.

Önceleri HWA olarak bilinen ve 2006 yılından bu yana pek çok ilke ve başarıya imza atmış, Türkiye'nin en eski e-spor takımlarından biri olan İstanbul WildCats'in Başkanı Orlando Calumeno da fikirlerini; “Birkaç yıldır espor ve amatör gamer'lığa olan ilginin arttığını gözlemliyoruz. Buna rağmen, geçen yıl gördüğümüz talep ve ilgiyi şimdiye kadar yaşamamıştık. Bunun nedeni sadece gamer'ların oyun oynamaya ayıracak daha fazla vakti olması değil, aynı zamanda üst düzey performansa kolay erişim sağlayan ürünlerin mevcudiyetidir. WD_BLACK markası, WD_BLACK SN750 gibi olağanüstü performans sağlayan cihazların yaratılmasında ön saflarda yer almıştır. Olağanüstü oynama kapasitesi sunan yeni nesil cihazları SN8500, AN1500 ve D50 de, oyun camiasına olan bağlılıklarının samimi bir göstergesidir. Bu SSD'ler, gamer'lara şu anda isteyebilecekleri hemen her şeyi, yeterli ve ortalama sınırlarının çok daha ötesinde sunuyor. İstanbul WildCats olarak, her yeni dönüm noktasında Western Digital’in geçmişte verdiği destekleri hatırlatıyor ve oyun camiası için her zaman daha büyük potansiyele sahip yeni bir şeyler hazırladıklarını güvenle görüyoruz. " diyerek belirtti. Orlando Calumeno ayrıca, 2010'dan bu yana Western Digital'in desteğini aldıkları için duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yeni piyasaya sürülen WD_BLACK ürünleri şunları içerir:

WD_BLACK SN850 NVMe SSD – PCIe Gen4 teknolojisinin benzeri görülmemiş performansına sahip olacak şekilde tasarlanmış olan geleceğe hazır bu ürün, 7000/5300MB/s (1TB modelde) varan yüksek okuma/yazma hızları sunuyor. Sisteminizi isteğe bağlı 2 TB kapasiteye sahip RGB aydınlatmalı soğutuculu (heatsink) modeli ile donatın. WD_BLACK SN850 NVMe SSD, yüksek performansa ek olarak, selefine göre geliştirilmiş düşük sıra derinliği performansı sunarak hem oyun hem de günlük kullanıcıların uygulamaların daha sorunsuz yüklenmesini sağlar. WD_BLACK SN850 NVMe SSD soğutucusuz versiyonu şu kapasitelerde mevcuttur 500GB, 1TB ve 2TB.

WD_BLACK AN1500 NVMe SSD Eklenti Kartı - Minimum çabayla aşırı hızlara ulaşan bu önyüklenebilir, tak ve çalıştır eklenti kartıyla yıldırım hızında oyun deneyimi yaşayın. Özelleştirilebilir RGB aydınlatma (yalnızca Windows) ve soğutucu içerir. WD_BLACK An1500 NVMe SSD Eklenti Kartı ile oyuna daha hızlı katılın. PCIe Gen3 teknolojisini kullanan iki SSD'den dahili olarak güç alarak, yükleme sürelerini en aza indirmek için 6500 MB / sn'ye kadar okuma hızına ve 4100 MB / sn'ye kadar yazma hızına ulaşın.

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD - Kurulumlarını düzene sokmak isteyen oyuncular için en uygun çözüm olan dock, NVMe teknolojisi ile süper yüksek hızlar, oyunlar için daha fazla kapasite ve aksesuarlar için birden fazla bağlantı noktası sunar - hepsi tek bir Thunderbolt 3 kablosundan güç alır. WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD, WD_BLACK Dashboard (yalnızca Windows) aracılığıyla kontrol edilen özelleştirilebilir RGB aydınlatma ile tamamlanmıştır. Sürükleyici bir oyun deneyimi için bir kez bağlayın; dağınıklığı toparlayın ve tek bir Thunderbolt 3 kablosunda kolaylaştırılmış bağlantıyla kurulum sürelerini kısaltın, dizüstü bilgisayarınızı 5K 60Hz'e kadar ek bir ekrana ve bir fare, klavye, kulaklık ve ethernet gibi çevre birimlerine bağlayın. Yükleme süresince vakit harcamamak için 3000 MB / sn'ye varan okuma hızı ve 2500 MB / sn yazma hızına ulaşan NVMe performans depolamasıyla dizüstü bilgisayarınızı hızlandırın, verileri hızla aktarın ve oynamaya hemen başlayın.