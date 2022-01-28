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Wayne Rooney, Premier Lig ekibi Everton'ı reddetti

#Wayne Rooney#Everton#Premier Lig
Wayne Rooney, Premier Lig ekibi Evertonı reddetti

İngiltere Championship ekiplerinden Derby'nin Teknik Direktörü Wayne Rooney, Everton iddiaları hakkında yaptığı açıklamada, teklif aldığını ancak geri çevirdiğini belirtti.

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İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez'le yollarını ayıran Everton'da Vitor Pereira ve Frank Lampard'ın ismi gündeme gelirken eski kulübüyle anılan Wayne Rooney'den konuya dair açıklama geldi.

Premier Lig'de çalışmaya hazır olduğunu ancak Derby'de çok önemli bir görevi olduğunu kaydeden Rooney, "Görüşmek istediler ancak reddettim. Bir gün Premier Lig'de takım çalıştıracağıma inanıyorum ve buna yüzde yüz hazırım. Everton'la olursa gerçekten çok mutlu olurum. Ancak Derby'de çalışıyorum ve burada çok önemli bir görevim var." dedi.

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#Wayne Rooney#Everton#Premier Lig

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