Avusturya merkezli espor organizasyonu Wave Esports, Logitech ile olan ortaklığını duyurdu. Wave Esports’un Logitech ile yaptığı ortaklıkla birlikte Logitech, organizasyonun ilk ortağı oldu. Wave, Valorant, Brawl Stars ve Fortnite oyunlarında takımlarla rekabete girmeye hazırlanıyor. 2021 yılı boyunca Logitech, Wave Esports'a içerik oluşturma projelerinin yanı sıra oyuncuları ve takımları için bootcamp düzenlemede de yardımcı olacak. Bunun yanı sıra teknolojik çevre birimleri de sağlayacak.

Ivaelo Bozhilov, Wave Esports CFO'su ve Ortaklık Başkanı ortaklığa ilişkin şu şekilde konuştu: “Wave olarak başından beri Logitech gibi ünlü bir firmayla ortaklık yapmayı istedik. Bu kadar erken bir aşamada bu hedefimizi gerçekleştirebilmiş olmak ve bunu ilk ortağımızla başarmış olmak gerçekten inanılmaz.

Felsefelerimizin ortak olması iletişim kurmamızı ve ortak bir paydada, amaç ve hedefler çevresinde buluşmamızı kolaylaştırdı. İki taraf da tutku ve kalitenin başarıya giden yoldaki kilit noktalar olduğuna inanıyoruz.

Logitech ile uzun sürecek bir ortaklığa başlamış olmaktan dolayı oldukça heyecanlıyız. Bu yolculukta tam potansiyelimizi göstermemize yardımcı olacak farklı firmalarla da anlaşmak için heyecanlıyız.”

Logitech’in DACH (Almanya, Avusturya ve İsveç) bölgesinden sorumlu Espor ve Ortaklık Yöneticisi Matthias Trumpfheller da 2019’da kurulduğu günden bu yana başarılarıyla ismini duyuran organizasyon ile olan ortaklıkları hakkında açıklamada bulundu: “Wave Esports başarılı oyuncuların kokusunu almada ve başarılı takımlar kurma konusunda çok iyi. Özellikle Valorant ve Fortnite takımlarının başarıları Wave Esports’un sahnedeki başarısını gözler önüne seriyor.

Logitech ile aynı zihniyet ve vizyonu paylaşıyorlar. Wave Esports’a zirveye olan yolculuğunda destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.”