MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriWatfordlu Troy Deeney'e kan donduran mesaj: Umarım çocuğun corona virüs kapar
GeriFutbol Watfordlu Troy Deeney'e kan donduran mesaj: Umarım çocuğun corona virüs kapar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Watfordlu Troy Deeney'e kan donduran mesaj: Umarım çocuğun corona virüs kapar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Watfordlu Troy Deeney'e kan donduran mesaj: Umarım çocuğun corona virüs kapar
Abone Olgoogle-news

Premature doğan ve nefes almakta zorluk çeken 5 aylık bebeği olduğu için koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkmayacağını açıklayan Premier Lig ekibi Watford'un forveti Troy Deeney, kendisine "Umarım oğlun corona virüs (koronavirüs) kapar" şeklinde mesajların geldiğini dile getirdi.

İngiltere'de sosyal mesafeli antrenmanlara çıkmayı reddeden Watford'un forveti Troy Deeney, CNN International'a yaptığı açıklamada "İnsanların umarım oğlun corona virüs kapar' şeklindeki mesajlarını gördüm. Eğer bunlara cevap verirsem, kötü insanların istediğini yapacağım ve daha çok üzerime gelecekler" diye konuştu.

BEBEĞİ ARALIK AYINDA DOĞDU
Watford'un forveti Troy Deeney'in oğlu, Aralık ayının son günlerinde premature olarak dünyaya gelmişti.

Temaslı antrenmanlara başlama kararı alan ve haziran ayında sahalara dönme hazırlığı yapan Premier Lig'de Watford forveti Troy Deeney, 15 Mayıs'ta yaptığı koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkmayacağı yönündeki açıklamasıyla futbol gündemine damga vurmuştu.

Watfordlu Troy Deeneye kan donduran mesaj: Umarım çocuğun corona virüs kapar

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle