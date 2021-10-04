Watford'da Ozan Tufan'ın yeni hocası Claudio Ranieri oldu

Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da forma giydiği Premier Lig ekibi Watford, Xisco Munoz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri'yi getirdi.
Watford'da, dün teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verilmişti. Geçen yılın aralık ayında göreve başladığı Watford'ın Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olan 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.
2. Lig (Championship) takımlarından Stoke City'ye yenilerek İngiltere Lig Kupası'na 3. turda veda eden Watford'ın, dün yaşadığı Leeds United mağlubiyeti sonrası Premier Lig'deki 7 maçta 7 puanı bulunuyor.
Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Juventus ve Inter gibi dev kulüpleri çalıştıran Ranieri, Leicester City ile 2015-16 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.