Watford Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ozan Tufan forma giyecek mi? İşte maç önü notları

Premier Lig'de oynadığı son 13 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamayan Watford, bu karşılaşmaların altısında fileleri havalandıramadı. Watford forveti Josh King, Premier Lig tarihinde 50 gol atan ikinci Norveçli oyuncu olmak istiyor. King, en üst ligde görev yaptığı son 13 karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Bu sezon Premier Lig'de hem 10+ şut çeken hem de 10+ şut pası veren tek oyuncu Wolves forveti Raul Jimenez.

OZAN TUFAN, WATFORD'DA İLK KEZ İDMANA ÇIKTI!

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan, Premier Lig ekibinde ilk antrenmanına çıktı.

Milli Takım kampından dönen yıldız oyuncu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Watford'da forma giyecek. Ozan Tufan'ın bugünkü karşılaşmada oynaması bekleniyor.

WATFORD WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Watford Wolverhampton maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus kanalından ekranlara gelecek.