Watford - Stoke City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Tufan ilk 11'de forma giyecek!

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Ozan Tufan ilk 11'de forma giyeceği Watford - Stoke City maçı bu akşam oynanacak. Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz, Watford'un Stoke City ile oynayacağı Lig Kupası maçında Ozan Tufan'ın kadroda olacağını açıkladı. Milli futbolcuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Munoz, "Yarın takım için çok iyi işler yapacağını düşünüyorum" demişti. Watford - Stoke City maçı bu akşam 21.45'te oynanacak.

Watford - Stoke City maçı saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası (EFL Cup)'nda Watford Stoke City ile 21 Eylül Salı günü karşılaşacak.

Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Türkiye'den yayınlanmayacak. Watford - Stoke City maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü!

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Munoz, milli futbolcuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Ozan Tufan'ın topla kendisini çok rahat hisseden bir futbolcu olduğunu söyleyen Munoz, "Ozan çok iyi pas veren ve topa hakim olmayı başaran bir futbolcu. Şutları da çok iyi. Yarın takım için çok iyi işler yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Milli futbolcu, Watford'un hafta sonu Premier Lig'de Norwich City ile oynadığı maçın kadrosunda yer almamıştı.