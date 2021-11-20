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Watford, Manchester United'ı dağıttı! Ozan Tufan...

#Manchester United#Watford#Premier Lig
Watford, Manchester Unitedı dağıttı Ozan Tufan...

İngiltere Premier Lig'de Watford, sahasında Manchester United'ı 4-1 yendi. Milli futbolcumuz Ozan Tufan, yedek başladığı karşılaşmada süre almadı.

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Ligin 12. haftasında Manchester United'ı ağırlayan Watford, Joshua King'in 28, Ismaila Sarr'ın 44, Joao Pedro'nun 90 2 ve Emmanuel Dennis'in 90 6. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Harry Maguire'ın 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı konuk ekibin tek golü, 50. dakikada Donny van de Beek'ten geldi.

Bu arada Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan, yedekler arasında yer aldı. İki hafta sonra galip gelen Watford, 13 puanla 16. sıraya yerleşti.

Kötü gidişata engel olamayan ve geleceği tartışma konusu haline gelen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, son 7 haftada 5. mağlubiyetini yaşadı. Manchester ekibi, 17 puanla 7. sıraya geriledi.

Öte yandan günün diğer maçlarında Norwich City, Southampton'ı 2-1, Wolverhampton da West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Steven Gerrard yönetiminde ilk maçına çıkan Aston Villa'nın Brighton'ı 2-0 ile geçtiği haftada Newcastle United-Brentford ve Burnley-Crystal Palace karşılaşmaları ise 3-3 beraberlikle sona erdi.

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#Manchester United#Watford#Premier Lig

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