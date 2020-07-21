Watford Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Watford, lig tarihinde aldığı en ağır yenilgiyi ve en ağır iç saha mağubiyetini Manchester City'ye karşı aldı. Watford'a rakip olduğu son 12 resmi maçı toplam 46 gol atarak kazanan Manchester City, bu karşılaşmalarda sadece altı gol yedi. Peki Watford Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, 2008/09'dan bu yana bir Premier Lig sezonunda çıktığı son deplasman maçını kaybetmiyor. Watford'un Premier Lig'e yükseldiği 2015'ten bu yana bir stadyumda en fazla penaltı golü atan isim, Vicarage Road'da beyaz noktadan 13 gol bulan Troy Deeney.
Manchester City forveti Raheem Sterling, Watford ile oynadığı son beş resmi maçta dokuz gole doğrudan katkı sağladı.
Watford Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Watford Manchester City maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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