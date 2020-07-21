Manchester City, 2008/09'dan bu yana bir Premier Lig sezonunda çıktığı son deplasman maçını kaybetmiyor. Watford'un Premier Lig'e yükseldiği 2015'ten bu yana bir stadyumda en fazla penaltı golü atan isim, Vicarage Road'da beyaz noktadan 13 gol bulan Troy Deeney.

Manchester City forveti Raheem Sterling, Watford ile oynadığı son beş resmi maçta dokuz gole doğrudan katkı sağladı.

Watford Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Watford Manchester City maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.