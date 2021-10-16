Watford Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberin Devamı

Watford ile Liverpool arasında bu statta oynanan son yedi Premier Lig maçının altısında taraflardan biri 3+ gol kaydetti. Watford, Şubat 2020'de Liverpool'u 3-0 yendiği maçtan bu yana Premier Lig'de çıktığı 17 karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı.

Premier Lig'de oynadığı son 17 maçı kaybetmeyen Liverpool, önceki yedi karşılaşmada altı yenilgi almıştı. Watford'ın yeni menajeri Claudio Ranieri, Premier Lig kariyerinde Liverpool'u konuk ettiği beş maçın dördünü kazandı. Liverpool formasıyla çıktığı son yedi resmi maçta da gol atan Mohamed Salah, Avrupa'nın beş büyük liginde ilk kez sekiz maçlık seri yakalamak istiyor.

WATFORD LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Watford Liverpool maçı saat 14:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.