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GeriFutbol Watford, Ben Foster'ın sözleşmesini uzattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 20:58,Son Güncelleme:

Watford, Ben Foster'ın sözleşmesini uzattı

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Watford, Ben Foster'ın sözleşmesini uzattı
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 İngiltere Premier Lig ekibi Watford, kaleci Ben Foster'ın sözleşmesini uzattı.

Watford Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Foster ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Foster, 2018'de West Bromwich Albion'dan ayrılarak Watford'a transfer olmuştu.

Foster, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de bu sezon Watford kalesini 29 maçta korumuştu.

Watford, Ben Fosterın sözleşmesini uzattı

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