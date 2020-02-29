Watford 3-0 Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Watford ile deplasmanda karşı karşıya geldi

Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Watford'a galibiyeti getiren goller 54. ve 60. dakikalarda Sarr ile 72. dakikada Deeney'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükselerek, 22 puan farkla liderliğini sürdürdü. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi.





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