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Haber Giriş: 20.06.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Watford 1-1 Leicester City

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Watford 1-1 Leicester City
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Premier Lig'in 30. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı. Leicester 90'da Ben Chilwell ile öne geçerken, Craig Dawson uzatmada takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla Leicester puanını 54, Watford ise 28 yaptı. Leicester'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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Watford 1-1 Leicester City

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Watford 1-1 Leicester City

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