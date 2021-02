WATCH DOGS: LEGION Online modu ücretsiz olarak geliyor

Watch Dogs: Legion'un çevrim içi modu, 9 Mart'taki ücretsiz güncellemenin bir parçası olarak aşağıdaki özellikleri içerecek:

Oyuncuların dört oyuncuya kadar arkadaşlarıyla birlikte takım kurabilecekleri, Londra şehrini keşfedebilecekleri, zorlu görevler tamamlayabilecekleri ve yan etkinliklere katılabilecekleri serbest dolaşım sunan bir koop açık dünya.

Yeni koop oynanış mekaniklerini kullanan ve oyunculara mükemmel takımı seçerek şehrin en ikonik yerlerinde Londra’nın tehditlerine karşı savaşma fırsatı veren iki ila dört oyunculu yeni ortak görevler.

Takım çalışması ve verimlilik gerektiren ilk dört oyunculu koop Taktik Operasyonu “Leader of the Pack”. Zorlu bir görev arayan oyuncular için hazırlanmış, oyun sonu içeriği olan birbiriyle bağlantılı beş hikâye görevinden oluşur. Oyuncuların takım arkadaşları ile etkili bir şekilde strateji oluşturup iletişim kurmaları, cihazlarını geliştirmeleri ve güçlü bir karakter kadrosu oluşturmaları gerekecek.

İlk “Oyuncuya karşı Oyuncu” (PvP) modu, dört oyuncunun silahlı örümcek robotları kontrol ettiği, heyecanlı ve herkesin tek başına bir ölüm maçında yarıştığı Spiderbot Arena.

Oyuncular, herhangi bir çevrim içi etkinliği tamamlayarak, sıralamalarını yükseltmek ve özel kozmetik eşyalar gibi çeşitli ödülleri açmak için XP kazanacaklar ve de yeni operatörler örgütlemek veya DedSec cihazlarını geliştirmek için etki puanları kazanacaklar.

Season Pass sahipleri ayrıca 9 Mart'ta iki benzersiz tek oyunculu göreve erişebilecek:

Guardian Protocol:

DedSec, yapay zekanın insan kararlarını etkilemesine olanak tanıyan bir algoritmanın peşine düşer. Eğer bulamazlarsa, bu algoritma silahlı dronları otonom infazcılara dönüştürmek için kullanılabilir.

Not in Our Name:

Gizli bir grup DedSec’in adını kullanıyor. Daha da kötüsü, acımasız bir tabloit gazete sahibi olan işverenlerinin kurbanlarına şantaj yapmak adına kullanabilmesi için bilgiler çalıyor.

Ek olarak, Watch Dogs: Legion’ın 2021’deki sağlam çıkış sonrası planının bir parçası olarak tüm oyuncular, Invasion PvP modu, yepyeni koop görevler ve ücretsiz karakterler gibi gelecekteki ücretsiz güncellemelere erişebilecek. Sezon Kartı sahipleri ayrıca bu yılın ilerleyen günlerinde; ilave DedSec görevlerine, Watch Dogs: Legion - Bloodline hikaye genişletmesine, zihin kontrol yeteneğine sahip insanüstü deneylerin konusu olan Mina’ya, Assassin Order'ın bir üyesi olan Darcy’ye ve de Watch Dogs serisinden Aiden Pearce ve Wrench gibi yeni oynanabilir kahramanlara erişebilecekler.