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Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Watch Dogs: Legion İnceleme

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Watch Dogs: Legion İnceleme
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Uzun süredir merakla beklenen Ubisoft’un hacking odaklı aksiyon oyunu Watch Dogs: Legion piyasaya çıkış yaptı.

Spor Arena yazarı İlker Karaş Watch Dogs: Legion’u oynadı ve oyunun genel hatlarını da köşe yazısında aktardı.

İngiltere’nin Geleceğine Gidiyoruz: Watch Dogs: Legion
İngiltere’nin Geleceğine Gidiyoruz: Watch Dogs: Legion

Watch Dogs: Legion Nedir?

Watch Dogs: Legion (WATCH DOGS LΞGION olarak bilinir) Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan aksiyon-macera türünde video oyunudur. Watch Dogs serisinin üçüncü oyunu ve Watch Dogs 2'nin devamı niteliğindedir. Oyun, açık dünya olarak tasarlanmış olup Londra'nın kurgusal bir temsili şehrinde yer almaktadır ve üçüncü şahıs nişancı olarak oynanmaktadır.

Oyunun hikayesi, Londra sakinlerinden müttefikler toplayarak şehri distopik gözetleme durumundan kurtarmaya çalışan hacker grubu DedSec'in Londra şubesine odaklanıyor. Grup aynı zamanda, komplo kurdukları bir dizi terörist saldırısını araştırmaya ve bunları kimin düzenlediğine odaklanır. Özel bir askeri şirketin başında derin bir komplo keşfederler.

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