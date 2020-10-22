MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriWatch Dogs: Legion ile Aiden Pearce geri geliyor
GerieSpor Watch Dogs: Legion ile Aiden Pearce geri geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Watch Dogs: Legion ile Aiden Pearce geri geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Watch Dogs: Legion ile Aiden Pearce geri geliyor
Abone Olgoogle-news

Ubisoft, Watch Dogs: Legion oyunu severleri sevindirecek bir haber verdi.

Watch Dogs: Legion’un tek oyunculu hikayesini, oyunun orijinal kahramanı Aiden Pearce'ı ele alacak şekilde yeniden uyarlamak üstüne çalıştıklarını doğruladı.

Haber, oyunun yönetmeni Lathieeshe Thillainathanm’in Reddit’te yaptığı bir soru-cevap oturumunda doğrulandı. Thillainathanm, ekibinin Aiden için yeni bir tek oyunculu ilerleyecek bir senaryo üstüne çalıştığını söyledi. Thillainathan ayrıca oyuncuların, önce DLC'yi oynayıp bitirmek zorunda kalmadan da Aiden olarak bu oyunu oynayabileceklerini doğruladı.

Watch Dogs: Legion 29 Ekim'de PC, PS4, Xbox One ve Google Stadia için piyasaya sürülecek. Oyun, 10 Kasım'da Xbox Series X ve Series S'de ve 12 Kasım'da PlayStation 5'te oyuncuların oynaması için yer alacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle