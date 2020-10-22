Watch Dogs: Legion ile Aiden Pearce geri geliyor

Watch Dogs: Legion’un tek oyunculu hikayesini, oyunun orijinal kahramanı Aiden Pearce'ı ele alacak şekilde yeniden uyarlamak üstüne çalıştıklarını doğruladı.

Haber, oyunun yönetmeni Lathieeshe Thillainathanm’in Reddit’te yaptığı bir soru-cevap oturumunda doğrulandı. Thillainathanm, ekibinin Aiden için yeni bir tek oyunculu ilerleyecek bir senaryo üstüne çalıştığını söyledi. Thillainathan ayrıca oyuncuların, önce DLC'yi oynayıp bitirmek zorunda kalmadan da Aiden olarak bu oyunu oynayabileceklerini doğruladı.

Watch Dogs: Legion 29 Ekim'de PC, PS4, Xbox One ve Google Stadia için piyasaya sürülecek. Oyun, 10 Kasım'da Xbox Series X ve Series S'de ve 12 Kasım'da PlayStation 5'te oyuncuların oynaması için yer alacak.