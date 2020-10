Watch Dogs: Legion içinde çekilen müzik klibi yayınlandı

Ubisoft’tan Daivd Footman’ın yönetmenliği üstlendiği klipte, Stormzy’nin hareket yakalama teknolojisiyle yaratılmış gerçekçi bir modeli yer alıyor. Klip, oyunda olduğu gibi distopik bir Londra ortamı içerisinde geçiyor. Stormzy, video klibi yayınlanmadan önce paylaşılan kısa bir videoda “Aklınızı kaçıracaksınız, Londra'yı sanal ortamda yeniden yaratmak adına yaptıkları şey şimdiye kadar gördüğüm en çılgın, destansı ve inanılmaz şey.”

Şarkıcı Stormzy, aynı zamanda oyunda Fall On My Enemies adlı bir görevde de yer alacak. Fall On My Enemies, Rainfall şarkısının nakaratında yer alan bir satır. Ubisoft, distopik bir Londra kurulumunda geçen oyunda kime yer vereceklerini araştırırken Londralılara oyunun temasını en iyi yansıtacak ismin kim olduğunu sorarak Stormzy’ye ulaşmış gibi görünüyor. Oyunun yaratıcı yönetmeni Clint Hocking, insanlara bir isim sorduklarında Stormzy’nin ismiyle çok karşılaştıklarını ve ‘sesini sosyal ve politik’ bir güç olarak kullanan biri olarak tanımlandığını söylüyor.





Video oyunları, sanatçıların parçalarını ve işlerini tanıtmak için önemli bir platform olarak da hizmet sağlıyor. Guitar Hero ve Fifa gibi oyunlarda Katy Perry, Pink ve Eminem gibi birçok şarkıcının parçaları yer alıyor. Kimi şarkıcılar ise kendi video oyunlarını geliştirdi. Ancak son zamanlarda iki sektör neredeyse iç içe girmiş durumda. Sektör, oyun dünyasının geniş kitlesinden yararlanan plak şirketleri ve müzisyenlerle doluyor. Bu senenin başlarında Travis Scott, Fortnite içinde 12 milyondan fazla kullanıcının katıldığı bir konser düzenlemişti. Bundan sonra ise Fortnite farklı sanatçılarla ve şarkıcılar benzer etkinlikler düzenlemeye devam etti.

Watch Dogs: Legion, 29 Ekim 2020 tarihinde çıkıyor. Oyuna PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia ve Microsoft Windows sistem ve platformlarından ulaşılabilecek.