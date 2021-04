Warzone’a Sezon 3’te yeni araçlar geliyor

Battle royale oyunlarının popülaritesinin artması, oyunlardaki araçların da giderek oyuncular tarafından daha çok kullanılmaya başlamasına sebep oldu.

Battle royale haritaları oldukça büyük olabiliyor, bu durumda da harita içindeki kullanılabilir araçlar büyük bir önem taşıyor. Aynı şey Warzone için de geçerli. Verdansk’da hızlı ir şekilde yolculuk edebilmek için oyuncular kimi zaman kara kimi zamansa hava yolunda farklı araçlarla yolculuk ediyor.

Warzone şu anda oyuncularına beş çeşit araç sunuyor: ATV, Tactical Rover, SUV, Cargo Truck ve helikopterler. Ancak güvenilir bilgi sızdıran isimlerden ZestyLeaks’in söylediğine göre oyundaki araç çeşitliliği yakın zamanda yüksek oranda artacak.

🚨UPCOMING WARZONE VEHICLES🚨 "Enter Big Bird" ✅ "Enter Police Car" ✅ "Enter Box Truck" ✅ "Drive Medical Transport"✅ "Enter Pickup Truck"✅ "Enter Van"✅ "Enter Personel Transport"✅ These COULD be coming with the new map! Like & Retweet👀🔥 pic.twitter.com/535Jv9CQME

Zesty’nin söylediğine göre Warzone’a Sezon 3 ile birlikte 8 yeni araç geliyor.

🚨UPCOMING WARZONE VEHICLE🚨



I was originally told that a "Light FAV" was coming to Warzone soon by @VanguardIntel.



In the latest update, I found a preview image of the vehicle!



It looks to be the Dune FAV from the Cold War MP Trailer, but with a mounted MG!



👀🔥 pic.twitter.com/kGZuFvKwpf