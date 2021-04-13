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eSpor
Haber Giriş: 13.04.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Warzone’a Sezon 3’te yeni araçlar geliyor

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Warzone’a Sezon 3’te yeni araçlar geliyor

Warzone’daki araçlar, kullanım şekline göre öldürücü birer silaha dönüşebilen önemli parçalar. Ve şu an görünen o ki Sezon 3 ile birlikte oyuna yeni araçlar gelecek.

Battle royale oyunlarının popülaritesinin artması, oyunlardaki araçların da giderek oyuncular tarafından daha çok kullanılmaya başlamasına sebep oldu.

Battle royale haritaları oldukça büyük olabiliyor, bu durumda da harita içindeki kullanılabilir araçlar büyük bir önem taşıyor. Aynı şey Warzone için de geçerli. Verdansk’da hızlı ir şekilde yolculuk edebilmek için oyuncular kimi zaman kara kimi zamansa hava yolunda farklı araçlarla yolculuk ediyor.

Warzone şu anda oyuncularına beş çeşit araç sunuyor: ATV, Tactical Rover, SUV, Cargo Truck ve helikopterler. Ancak güvenilir bilgi sızdıran isimlerden ZestyLeaks’in söylediğine göre oyundaki araç çeşitliliği yakın zamanda yüksek oranda artacak.

Zesty’nin söylediğine göre Warzone’a Sezon 3 ile birlikte 8 yeni araç geliyor.

Tüm bunarla göre oyuna bir polis arabası, bir minibüs, bir kamyonet ve LMG takılı bir Hızlı Saldırı Aracı gelecek. Diğer araç isimlerinin tam olarak hangi araçlar olduğu bilinmese de Big Bird’in Modern Warfare’deki helikopterin kod adı olduğu varsayıldığında bir helikopter olamsı gerektiği gibi varsayımlar yürütülüyor.

Ancak veri madencileri tarafından elde edilen bu bilgiler, geliştiriciler kodlara son halini verene kadar kesin değil ve resmi bir açıklama gelene kadar hiçbir şey tam anlamıyla net sayılmıyor.

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