Warzone Yayıncısı Dünyanın En Kolay Zaferine Ulaştı

Verdansk'ta zafere ulaşmak kolay değil, ancak bir profesyonelseniz buna alışık olmanız beklenir. DeLuca da rekabete yabancı değil, ancak son yayınında çok ilginç bir taktik kullandı.

MerK'ün bu zaferi yeni bir Killstreak ve zekice bir kamuflajdan oluşuyor. Taktik o kadar iyi çalıştı ki MerK bir noktada oyunu açık bırakıp tuvalete gitmekle kalmayıp bir de mutfaktan kendine bir kase gevrek alıp geri geldi. Peki bu nasıl oldu?

New secret strat for Warzone wins 👍👍 pic.twitter.com/mowDREE4r1 — MerK (@JoeDeLuca) March 31, 2021

MerK, "Foresight" (Öngörü) olarak bilinen Killstreak'i kullandı. Adından da tahmin edebileceğiniz şekilde, bunu kullanmak size son çemberin yerini gösteriyor. Yani herkesten önce oraya gidip pozisyonunuzu alabilir ve görece güvenli şekilde oyunun son safhasına ulaşabilirsiniz. MerK de tam olarak bunu yaptı.

Geri geldiğinde kulağının dibinde silahlar patlayan MerK, tekrar sandalyesine oturduktan sonra çabucak saklandığı yerden çıkarak oyunun sonuna ulaşabilen rakiplerini ekarte etti. Onu izleyenlerin tepkileri de tabii ki bir o kadar şaşkınlık doluydu. Bu oyunu izlerken eğlenenler kadar oyundaki benzer avantajların çok fazla güçlü olduğuna dair eleştiriler getirenler de oldu.

Ancak Foresight'a sahip olmanız için oyunda bir Containment Monitor Station bulmanız ve $20,000 ödemeniz gerek. Foresight ile oyun kazanmanın kolay olduğu doğru, ancak bunun ucuza mal olacağını söylememiştik.