Warzone yayıncıları Apex Legends’a akın ediyor

Warzone'un en büyük yayıncılarından bazıları, bu hafta itibariyle Warzone’un oynanamaz bir halde olduğundan bahsetti ve Warzone’a alternatif oyun arayışında Apex Legends’i seçti. Nickmercs ve Dr. Disrespect de dâhil olmak üzere bazı büyük yayıncılar, Activision'ın hile yapanlar konusundaki eylemsizliğine duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.

Warzone'daki hile sorunu, Activision tarafından hâlâ geniş ölçekte ele alınmadı. Üstelik bu Warzone oyuncularının, şirketin oyuna daha etkili bir hile önleme sistemi yerleştirmesine yönelik sayısız, tekrarlanan ve yaygın taleplere rağmen gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz Cuma günü, belki de tüm zamanların en etkili Warzone yayıncılarından olan JGOD yeni bir video yayınlayarak oyunun hileciler yüzünden oynanamaz bir hale geldiğinden bahsetti.

JGOD videosunda, “Günün sonunda her şey ortada. Birkaç aydır devam eden bir konu olduğu için bunun hakkında ne zaman konuşacağımı düşündüm. Durum her geçen gün daha da kötüleşiyor ve ne yazık ki bu konuda hiçbir şey yapılmıyor.” dedi.

Dr. Disrespect ve Nickmercs, uzun zamandır süregelen hile skandalının ardından Warzone'a alternatif olarak Apex Legends'ı keşfeden büyük yayıncılardan yalnızca ikisi.

Daha ilk oyunundan birden fazla hileciyle karşılaşan Nickmercs, yayınında “Bu oyunu daha fazla oynamayacağım, yapamam artık. Bitti. Bu kadardı. Apex indirmeye gidiyorum, en azından eğlenme şansım olur.” dedi. Dr Disrecpect de geçtiğimiz hafta buna benzer bir yaklaşımda bulunarak artık Warzone yerine Apex Legends oynayacağını söyledi.

Platformun en bilindik yayıncılarından olan xQc de Warzone ile ilgili benzer kötü deneyimler yaşadı fakat henüz Apex Legends’a geçmedi. Oyunlarından birinde bariz hile yapan bir oyuncuya öldü ve kendisinin yayını izleyen birisi olduğunu fark etti. Sorduğu bir dizi sorular eşliğinde bu oyuncunun hileyi 20 Dolar ödeyerek satın aldığını ve bugüne kadar bariz bir şekilde hile yapmasına rağmen kalıcı bir yasaklamaya maruz kalmadığını öğrendi.

Yaşanan hayal kırıklığı, yayıncılar ve Warzone içerik oluşturucuları arasında bariz bir şekilde görünüyor. Aynı zamanda oyunun, geniş oyuncu kitlesi arasında da gözle görülür bir memnuniyetsizlik mevcut. Geçtiğimiz hafta Reddit üstünde paylaşılan gönderilerin bir çoğu ya oyundaki hilecilerle alakalı ya da oyundaki hatalarla alaklıydı.

Her seviyede profesyonellik ve yetenek seviyesinden farklı farklı birçok oyuncu Warzone geliştiricilerine haklı olarak kızıyor. Çünkü bilgisayar korsanları, her oyunu mahvetmeye devam ediyor ve bunun bir sonu yok gibi görünüyor.