Warzone silahlar için dengeleme güncelleştirmesi

Call of Duty: Warzone’un Sezon 5 güncellemesi üstünden henüz 1 hafta bile geçmemişken Raven Software şimdiden bazı değişikliklere başladı. Sezon 5’in yama notlarında da belirtildiği gibi geliştiriciler silah dengelemesinin yakında geleceğine dair bir vaatte bulundu. Bu güncellemeler geldi ve Warzone’da aktif hale getirildi.

Bu güncelleme ile birlikte bazı küçük hatalar düzeltildi ve daha da önemlisi silahlara güç dengelemesi konusunda ciddi değişiklikler yapıldı.

Hata düzeltmeleri arasında,

Aynı Red Door içine birden fazla takımın girmesinin düzeltilmesi.

Red Door koridorunda alan gazına ölme sorununun düzeltilmesi.

Battle Pass’i hediye alan oyuncuların ödülleri alamamasın düzeltilmesi.

PPSh-41 silahının KGB Eliminator ve GRU Suppressor eklentilerinin ikonlarının beyaz kutu olarak gözükmesinin düzeltilmesi.

yer alıyor.

Raven Software silahların metasıyla ilgili “oyunun şu anki genel dengesinden” memnun olduklarını ve “acilen değiştirilmesi gereken” bir şey olmadığını söyledi. Yine de bazı silah değişiklikleri yapılarak bu genel dengeyi korumayı hedefliyorlar. Silah denge değişiklikleri şu şekilde:

Assault Rifles AS VAL (Modern Warfare) Maksimum Hasar miktarı 30’dan 27’ye indirildi.

Submachine Guns Fennec (Modern Warfare) Mermi Hızı %13.4 oranında artırıldı.



MP5 (Modern Warfare)

Maksimum Hasar miktarı 34’den 31’e indirildi.

Maksimum Hasar Uzaklığı %5.4 oranında azaltıldı.

Üst Gövde Hasar Çarpanı 1’den 1.1’e çıkartıldı.

OTs 9 (BOCW)

Nişan alındığındaki silah sallanması azaltıldı.

Tabancalar AMP 63 (BOCW) Maksimum Hasar miktarı 33’den 31’e indirildi. Ortalama hasarı artık 28’e sabitlendi. Minimum Hasar miktarı 28’den 23’e indirildi.



M19 (MW) - Yalnızca Akimbo Perk’i kullanılırken geçerli. Maksimum Hasar miktarı 33’den 29’a indirildi. Ortalama hasarı 28’den 25’e indirildi. Minimum Hasar miktarı 23’den 20’ye indirildi.



Sykov (MW) - Yalnızca Akimbo Perk’i kullanılırken geçerli. Maksimum Hasar miktarı 27’den 24’e indirildi. Ortalama hasarı 23’den 20’ye indirildi. Minimum Hasar miktarı 19’dan 17’ye indirildi.



Bu güncellemedeki en büyük değişiklik AS VAL ve Modern Warfare MP5’ine yapılıyor. Tabancalara yapılan değişiklikler oldukça ciddi ölçüde olsa bile AS VAL ve MW MP5’in metada kapladığı yer bu güncellemeleri öne çıkarıyor. AS VAL’ın potansiyelinden memnun olan Raven Software, silahın uzak mesafede de aynı performansı sergilemesini istemediğini belirtti.