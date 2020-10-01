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eSpor
Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Warzone Sezon 6 yama notları

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Warzone Sezon 6 yama notları
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Bu hafta oyuncular için oldukça iyi geçti. Yeni yama ve güncellemelerle dolu bu haftaya Valorant ile birlike Warzone da eşlik ediyor.

Yeni sezonun ilk yaması Salı günü geldi. Artık Verdansk’tan geçen yer altı trenleri ve iki yeni karakter ve iki yeni silah da yama notlarına dâhil.

Metro

Oyundaki metro sistemi, oyuncuların Verdansk içinde daha hızlı yolculuk yapabilmelerini sağlayacak. Çok ziyaret edilen noktalar arasında da duraklar bulunacak. Oyuncular Metro'ya merdivenlerle inebilecek ve istasyon platformları boyunca loot bulunabilecek.

Metro, güvenli bölgenin dışında herhangi bir yere seyahat edemiyor ve oyuncular trende savaşıyorsa tren hareket etmeyecektir.

Yeni karakterler: Nikolai ve Farah

Warzone Sezon 6’da yer alacak iki yeni Nikolai ve Farah, level pass’in 100. adımında açılabilecek. Her iki karakterin de oyun içi açılabilen üç kozmetik skin’i bulunuyor.

Yeni silahlar: SP-R 208 ve AS VAL

SP-R 208 bir keskin nişancı silahı ve AS VAL da bir saldırı tüfeği.

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