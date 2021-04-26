Warzone Sezon 3’ün yeni haritası: Verdansk ‘84

Verdansk’ın Yıkımı 1. aşaması Stadyum bölgesinin yakınına düşen bir nükleer füze ile sona erdi. Yıkımın başlaması ile birlikte oyuncular 22 Nisan 22:00’a kadar Verdansk’a erişemedi. Rebirth Island’a gelen gece modu ile birlikte Verdansk’ın Yıkımının öncesini ve sonrasını konu alan bir oyun listesi eklendi.

Call of Duty, resmi Twitter hesabından yayınladığı bir film uyarlaması fragman ile birlikte yeni harita olan Verdansk 84’ü duyurdu.

Oyuncuların, etkinliğin bir sonraki bölümü için derhal Rebirth Island’a dönmeleri gerektiğini söyleyen bir Tweet gönderildi. Yeni oyun listesi güncellemesiyle birlikte gelen Verdansk’ın Yıkımı 2. aşaması eklendi. Oyuncular, patlamadan 10 dakika öncesini konu alan ve Rebirth Island’da başladığımız bir moda giriş yapabiliyor.

Oyun modu, oyunculardan bir cihazı ele geçirerek Verdansk’ı yok etmesini bekliyor. Bu aşama, ilk aşama ile aynı çevreleme protokolü arayüzüne sahip. Bir oyuncu cihazı elinde tuttuğu sürece bu bar doluyor ve %100’e ulaştığında nükleer füze geri sayımı başlıyor.

Geri sayım ardından denizin ötesinde, Verdansk’ta büyük bir patlama görülüyor ve geri sayım bittiğinde cihaza sahip olan takım “Verdansk’ın Yok Edicisi” ünvanına ulaşıyor. Bu sırada ekrana gelen bir ara sahne eşliğinde nükleer füzenin fırlatılışını geriye doğru izliyor ve uzaya gidiyoruz. Dünyanın geriye dönüşüne şahit oluyoruz ve oyuncular yeni harita olan Verdansk ‘84 e giriş yapıyor.

Harita hala aynı Verdansk düzenine sahip olsa da yeni eklenen ve değişen harita bölgeleri bulunuyor. Örneğin Stadyum yepyeni bir görünüme sahip, Baraj’ın yerini “Zirve” adı verilen yeni bir bölge alıyor.