Warzone Pacific haritası hakkında bilmeniz gerekenler

Bu sonbahar mevsiminde çıkacak olan Call of Duty oyunu Warzone’a entegre edildiği zaman Pacific haritasının Warzone’a ekleneceği sızdırıldı. Yayınlanan bir rapora göre Call of Duty: Vanguard bu E3’te gösterilmeyecek, onun yerine yazın ilerleyen günlerinde duyurulacak. İkinci dünya savaşının Pasifik sahnesini büyük ölçüde ele alacağı düşünülen Vanguard’ın çıkış yaptığı sırada Warzone’a entegre edilmesi ve bu entegrenin İkinci dünya savaşı temalı ve Pacific adı verilen haritayla geleceği sızdırıldı.

Yeni haritanın şimdiye kadarkilerin en büyük Warzone haritası olduğu iddia ediliyor ve Vanguard'ın 2021 sonbaharındaki çıkışında harita ile birlikte birçok yeni içerik bulunacak. Bu entegre ile birlikte oyuna iki yeni araç daha eklenecek. Vanguard ve Warzone aynı oyun motoru kullanılarak geliştirildiği için bu iki oyunun entegrasyonu Cold War - Warzone ikilisinden çok daha doğal ve sorunsuz olacak.

Call of Duty: Vanguard aynı zamanda hepsi ikinci dünya savaşı sırasında geçecek olan hikaye modu, çok oyunculu modu ve zombi modu içerecek. Oyunun fanları hem yeni oyunun hem de Warzone entegrasyonunun Kasım’da geleceğini düşünüyor.

Bu yeni haritanın çıkış yapacağını düşünüyoruz. Fakat şu anda daha yakın bir harita bulunuyor gibi gözüküyor. Yakın zamanda sızdırılan Ural Mountains görüntüleri geliştirici firma tarafından tamamen kaldırıldı.