Warzone oyuncuları Precision Airstrike hatasından şikâyetçi

Call of Duty: Warzone Dördüncü Sezon, çıktığından beri oyuncular tarafından olumlu geri dönüşler alıyor. Bu sezon, Warzone'a pek çok ynei içerik geldi ve sezon ortası güncellemesiyle de yakında daha fazla içeriğin gelmesi bekleniyor. Ancak tüm bunların yanında, hem Verdansk ‘84’te hem de Rebirth Island’da hâlâ çok fazla hatayla karşılaşıyor. Şu anda en çok şikayet alan hata ise Precision Airstrike.

Herhangi bir buy sttaion’dan alabileceğiniz Precision Airstrikeları eğer şanslıysanız loot kutularında da bulabiliyorsunuz. Ya da bu eşyaya sahip bir takımı öldürdüğünüzde de alabilirsiniz. Oldukça kullanışlı olan bu eşya, bir hata yüzünden oyunculardan büyük tepki alıyor.

Reddit’te yüklenen klipte bir oyuncu, bu hata yüzünden nasıl zor duruma düştüklerini gösterdi. Rebirth Island’s Prison’da siper alan bir oyuncu, buna rağmen Precision Airstrike ile öldürülüyor. Gönderinin altında pek çok oyuncu bu hatanın kendi başlarına da geldiğini belirtti.

Şu an için oyuncuların beklentisi, Raven Software’in, hatayı en kısa zamanda düzleterek sonraki yama ile birlikte oyunculara sunması.