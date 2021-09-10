Warzone oyuncuları arasında ‘aim assist’ tartışması sürüyor

Geçtiğimiz günlerde NRG HusKerrs’ın gündeme getirmesiyle Warzone’daki aim assist konusu sosyal medyada tartışma başlatmıştı. Husskers’a katılan diğer yayıncı ve oyuncular da konu hakkındaki şikayetlerini dile getirdi. Tartışmaya katılan isimler arasında NICKMERCS, JGOD ve DrDisRespect de var.



Tartışma konusu, oyun kumandası kullanan oyuncular için ‘nişan alma desteği’ sağlayan aim assist özelliğinin bu oyunculara, diğer oyunculara karşı bir avantaj verip vermediği. Kimileri aim assist’i nişanın direkt düşmanın üstüne kilitlenmesini sağlayan aim lock hileleriyle bir tutarken kimileri bunun olması gereken bir destek olduğunu söylüyor.











Kimi kullanıcılar ise aim asist seçeneğinin fare ve klavye kullanıcıları için de mevcut olduğunu söyleyerek durumun abartıldığını belirtti. Klavye-fare oyuncuları aim-assist ile birlikte geliştirilmiş bir FOV ve daha iyi FPS’e sahip oluyor. Ancak yine de eller bir baş parmaktan daha hızlı ve kontrol sahibi olduğu için oyun kumandası kullanan oyuncuların nişan alma desteği daha yüksek.



Geliştiriciler bu konu hakkında ne yapmayı düşünüyor, aim bot kaldırılır mı veya güçsüzleştirilir mi henüz bir açıklama veya bilgi yok.