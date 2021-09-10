MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriWarzone oyuncuları arasında ‘aim assist’ tartışması sürüyor
GerieSpor Warzone oyuncuları arasında ‘aim assist’ tartışması sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 10.09.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Warzone oyuncuları arasında ‘aim assist’ tartışması sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Warzone oyuncuları arasında ‘aim assist’ tartışması sürüyor

Oyun kumandası kullanan oyunculara nişan alma kolaylığı sağlayan ‘aim assist’, Warzone kullanıcıları arasında tartışılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde NRG HusKerrs’ın gündeme getirmesiyle Warzone’daki aim assist konusu sosyal medyada tartışma başlatmıştı. Husskers’a katılan diğer yayıncı ve oyuncular da konu hakkındaki şikayetlerini dile getirdi. Tartışmaya katılan isimler arasında NICKMERCS, JGOD ve DrDisRespect de var.

Tartışma konusu, oyun kumandası kullanan oyuncular için ‘nişan alma desteği’ sağlayan aim assist özelliğinin bu oyunculara, diğer oyunculara karşı bir avantaj verip vermediği. Kimileri aim assist’i nişanın direkt düşmanın üstüne kilitlenmesini sağlayan aim lock hileleriyle bir tutarken kimileri bunun olması gereken bir destek olduğunu söylüyor.

Warzone oyuncuları arasında ‘aim assist’ tartışması sürüyor


Warzone oyuncuları arasında ‘aim assist’ tartışması sürüyor


Kimi kullanıcılar ise aim asist seçeneğinin fare ve klavye kullanıcıları için de mevcut olduğunu söyleyerek durumun abartıldığını belirtti. Klavye-fare oyuncuları aim-assist ile birlikte geliştirilmiş bir FOV ve daha iyi FPS’e sahip oluyor. Ancak yine de eller bir baş parmaktan daha hızlı ve kontrol sahibi olduğu için oyun kumandası kullanan oyuncuların nişan alma desteği daha yüksek.

Geliştiriciler bu konu hakkında ne yapmayı düşünüyor, aim bot kaldırılır mı veya güçsüzleştirilir mi henüz bir açıklama veya bilgi yok.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi