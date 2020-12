Warzone Happy Holidays paketi nasıl alınır?

Yeni yıl kutlamaları kapsamında pek çok oyun, severlerine tatil dönemine özel içerikler sunuyor. Warzone da oyuncularına bu özel içerikleri bedava sunan oyunlardan biri. Ancak bu paketi edinmek isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor çünkü bu fırsat sadece kısa bir süre için geçerli. Bu özel paket içerisinde yeni yıl ve kış temalı kozmetikler ve silahlar yer alıyor.

…and lastly, visit the #Warzone store now to claim the FREE ‘Happy Holidays’ Store bundle! pic.twitter.com/HvNDDR299E