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Haber Giriş: 27.12.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Warzone Happy Holidays paketi nasıl alınır?

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Warzone Happy Holidays paketi nasıl alınır?
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Yeni yılın gelişini kutlayan Warzone Happy Holidays paketi bedava alınabilecek pek çok eşya bulunduruyor.

Yeni yıl kutlamaları kapsamında pek çok oyun, severlerine tatil dönemine özel içerikler sunuyor. Warzone da oyuncularına bu özel içerikleri bedava sunan oyunlardan biri. Ancak bu paketi edinmek isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor çünkü bu fırsat sadece kısa bir süre için geçerli. Bu özel paket içerisinde yeni yıl ve kış temalı kozmetikler ve silahlar yer alıyor.

“…ve son olarak da #Warzone dükkânından bedava ‘Happy Holidays’ paketini alın!”

Warzone Happy Holidays paketinde neler var?

  • Yeni Sniper Rifle Blueprint (Legendary): Frozen Chosen
  • Yeni Calling Card: Winter Assault
  • Yeni Charm: Lil' Snowman
  • Yeni Charm: Jingle Bell
  • Yeni Emblem: Melting Bomb

M82: Frozen Chosen, özelliklere bakıldığı zaman oyunun en iyi silahlarından biri. Sınıf olarak keskin nişancı tüfeği olan silah, Legendary seviyesinde nadirliğe sahip. Silahın parçaları ise şu şekilde:

  • Muzzle: Infantry Stabilizer
  • Barrel: 22.6" Combat Recon
  • Magazine: STANAG 9 Rnd
  • Handle: Airborne Elastic Wrap
  • Stock: Tactical Stock

Bedava Happy Holidays paketini nasıl alabilirsiniz?

  • Call of Duty: Warzone hesabınıza girin
  • Store (dükkan) kısmına gidin
  • Happy Holidays Free Bundle’ı bulun ve tıklayın.
  • ‘Claim Bundle’a tıklayarak bedava paketi edinin.
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