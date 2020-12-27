Warzone Happy Holidays paketi nasıl alınır?

Yeni yıl kutlamaları kapsamında pek çok oyun, severlerine tatil dönemine özel içerikler sunuyor. Warzone da oyuncularına bu özel içerikleri bedava sunan oyunlardan biri. Ancak bu paketi edinmek isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor çünkü bu fırsat sadece kısa bir süre için geçerli. Bu özel paket içerisinde yeni yıl ve kış temalı kozmetikler ve silahlar yer alıyor.

…and lastly, visit the #Warzone store now to claim the FREE ‘Happy Holidays’ Store bundle! pic.twitter.com/HvNDDR299E — Call of Duty News (@charlieINTEL) December 24, 2020

“…ve son olarak da #Warzone dükkânından bedava ‘Happy Holidays’ paketini alın!”

Warzone Happy Holidays paketinde neler var?

Yeni Sniper Rifle Blueprint (Legendary): Frozen Chosen

Yeni Calling Card: Winter Assault

Yeni Charm: Lil' Snowman

Yeni Charm: Jingle Bell

Yeni Emblem: Melting Bomb

M82: Frozen Chosen, özelliklere bakıldığı zaman oyunun en iyi silahlarından biri. Sınıf olarak keskin nişancı tüfeği olan silah, Legendary seviyesinde nadirliğe sahip. Silahın parçaları ise şu şekilde:

Muzzle: Infantry Stabilizer

Barrel: 22.6" Combat Recon

Magazine: STANAG 9 Rnd

Handle: Airborne Elastic Wrap

Stock: Tactical Stock

Bedava Happy Holidays paketini nasıl alabilirsiniz?