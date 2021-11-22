Warriors ve Suns kazanmayı sürdürüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kırmızı alarm Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durumKırmızı alarm! Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Mucizevi, sıradışı Skor 1-1ken...'Mucizevi, sıradışı! Skor 1-1'ken...'#Fenerbahçe
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Tarih belli olduSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Tarih belli oldu#Meteoroloji
Doğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı İlk kez DHAya anlattıDoğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı! İlk kez DHA'ya anlattı#İstanbul
Şehit kızı artık komando Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...Şehit kızı artık komando! Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...#Şehit
Asgari ücret masada İşte kritik Kabinede öne çıkan başlıklarAsgari ücret masada! İşte kritik Kabine'de öne çıkan başlıklar#Kabine
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Ameliyat edildiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Ameliyat edildi'#Kadir İnanır
Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun Akılalmaz dolandırıcılık…Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun! Akılalmaz dolandırıcılık… #İzmir
Dünya diken üstünde... Şimdi de süper varyantDünya diken üstünde... Şimdi de süper varyant #Koronavirüs
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
NBAde inanılmaz olay LeBron Jamesin özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...NBA'de inanılmaz olay! LeBron James'in özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...#Lebron James
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisiKılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisi#Kılıçdaroğlu
Altın fiyatlarında neler oluyor Piyasalar tutanaklarına odaklandıAltın fiyatlarında neler oluyor? Piyasalar tutanaklarına odaklandı#Altın
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
Talibandan pes dedirten adım... Yeni yasak Bir gecede her şey değiştiTaliban'dan 'pes' dedirten adım... Yeni yasak! Bir gecede her şey değişti#Taliban
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Warriors ve Suns kazanmayı sürdürüyor

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Golden State Warriors
Warriors ve Suns kazanmayı sürdürüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, 17. karşılaşmasında 15. galibiyetini alırken; takipçisi Phoenix Suns üst üste 12. maçını kazandı.

Haberin Devamı

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi.

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, 17. karşılaşmasında 15. galibiyetini alırken, takipçisi Phoenix Suns üst üste 12. maçını kazandı.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, sahasında Toronto Raptors'ı 119-104 yendi. Warriors'ta Jordan Poole 33, Andrew Wiggins 32 sayıyla yıldızlaştı.

Suns ise ağırladığı Denver Nuggets'ı 126-97 mağlup etti. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 21 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Deandre Ayton ve 22 sayı atan Cameron Johnson öne çıktı.

- Lakers, LeBron'un oyundan atıldığı Pistons maçını kazandı

Lakers, son 12 dakikasına 15 sayı (99-84) geride girdiği Pistons müsabakasını kazanmayı başardı. 3. çeyrekte Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.

Gözden Kaçmasın

NBAde inanılmaz olay LeBron Jamesin özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...NBA'de inanılmaz olay! LeBron James'in özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...Haberi görüntüle

Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamadı ve rakibinin üstüne yürüdü. Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürüldü.

Haberin Devamı

Stewart, iki teknik faul alarak karşılaşmadan ihraç edildi. James ise sportmenlik dışı faul gerekçesiyle 1318 maçlık normal sezon kariyerinde yalnızca 2. kez oyundan atıldı.

Lakers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 4 top çalmayla oynayan Anthony Davis, 26 sayı, 10 asist, 9 ribaunt üreten Russell Westbrook ve kenardan gelerek 18 sayı kaydeden Carmelo Anthony taşıdı.

Warriors ve Suns kazanmayı sürdürüyor

Pistons'ta Jerami Grant 36 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Cade Cunningham ise 13 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 97-91
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 116-121
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 126-97
Chicago Bulls-New York Knicks: 109-103
Golden State Warriors-Toronto Raptors: 119-104

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Golden State Warriors

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz