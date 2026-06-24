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Wanda şikayet etti, Icardi mahsur kaldı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Wanda Nara
Wanda şikayet etti, Icardi mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:00

Corriere Dello Sport, Arjantinli yıldızın ülkesinden çıkışının yasaklandığını yazdı.

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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mauro Icardi’nin, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle Arjantin’de mahsur kaldığı öne sürüldü.

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre, ülkesinde bulunan Icardi için mahkemeden yurt dışına çıkış yasağı geldi.

Söz konusu kararın futbolcunun kızları Francesca ile Isabella’ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu ve Wanda Nara’nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği iddia edildi.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Wanda Nara

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