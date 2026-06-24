Wanda şikayet etti, Icardi mahsur kaldı!

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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mauro Icardi’nin, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle Arjantin’de mahsur kaldığı öne sürüldü.

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre, ülkesinde bulunan Icardi için mahkemeden yurt dışına çıkış yasağı geldi.

Söz konusu kararın futbolcunun kızları Francesca ile Isabella’ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu ve Wanda Nara’nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği iddia edildi.