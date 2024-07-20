Wanda Nara'ya büyük şok, babası gözaltına alındı

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Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklayan Wanda Nara'nın babası Andres Nara gözaltına alındı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; 67 yaşındaki Andres Nara, 35 yaşındaki sevgilisi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Andres Nara'nın, eşi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı ve komuşuların evden gelen çığlıklar nedeniyle polisi aradığı belirtildi.

KARAKOLDA TUTULUYOR

Barbasola'nın eve gelen polislere, Andres Nara'nın kendisine vurduğunu söylediği ve polislerin Andres Nara'yı gözaltına aldığı kaydedildi. Gözaltına alınan Andres Nara'nın Tigre'de polis karakolunda tutulduğu kaydedildi.

İLK DEFA YAŞANMADI

Barbasola'nın ifadesinde de ayrıca bu tür bir olayın ilk defa yaşanmadığını söylediği öne sürüldü.

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Polis raporunda ise Andres Nara'nın ağır yaralama ve şiddet suçlarından tutuklanacağı bilgisinin olduğu iddia edildi.