Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Fenerbahçe formasıyla yayına çıktı!

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Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den ayrıldıktan sonra aşk yaşadığı L-Gante'nin katıldığı son canlı yayın çok konuşuldu.

L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi ve Türkiye'de konser vereceğini söyledi.

Sosyal medyada gündem olan bu olay sonrası Galatasaray taraftarları, L-Gante'ye tepki gösterdi.

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HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

AS'ın haberine göre Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında cinsiyete dayalı şiddet suçlamasından hukuki süreç başlattı.

Haberin devamında Mauro Icardi'nin kızlarını görmek için Arjantin'e gittiği ifade edildi. Icardi'nin ziyaretini geç saatte düzenlediği ve o esnada Wanda Nara ile çocuklarının uyuduğu belirtilen haberde ikili arasındaki tartışmaya da yer verildi.

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye evi terk etmesini söylediği ve aralarındaki konuşmanın kavgaya dönüştüğü kaydedildi.

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Tartışmanın alevlenmesinin ardından Mauro Icardi'nin eşyalarını alarak evden hızla çıktığı yazıldı.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Wanda Nara'nın da bu durum sonrasında Icardi hakkında şikayet oluşturduğu ve yıldız futbolcunun 15 Kasım'da Buenos Aires'te mahkemeye çıkacağı ifade edildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası Icardi hakkında 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Mauro Icardi'nin gözaltına alındığı iddiaları sert bir dille yalanlandı ve şu ifadeler kullanıldı; Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."