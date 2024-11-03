×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Wanda Nara'nın görüntüleri sonrası Icardi takipten çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Wanda Naranın görüntüleri sonrası Icardi takipten çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 09:17

Galatasaray'ın yıldız golcücü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın çalkantılı ilişkisinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Wanda Nara'nın Cadılar Bayramı partisinde rapçi L-Gante ile görüntülenmesinin ardından Icardi, Nara'yı takipten çıktı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın fırtınalı ilişkisinde yeni bir olay yaşandı.

Arjantin'de olan Wanda Nara'nın daha önce ilişki yaşadıkları yönünde haberler çıkan rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde samimi görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Icardi, bu görüntülerin ardından Wanda Nara'yı Instagram'da takipten çıktı.

BOŞANMA KARARI SONRASI BARIŞMIŞLARDI

Ünlü çift yaz aylarında boşanma kararı almış, Wanda Nara da bu kararı doğrulamıştı. Daha sonra yaşanan gelişmeler sonrası Icardi ve Nara çifti barışmıştı.

Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Arjantin'de kalırken Icardi, hayatına İstanbul'da devam ediyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!