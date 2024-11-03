Wanda Nara'nın görüntüleri sonrası Icardi takipten çıktı

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın fırtınalı ilişkisinde yeni bir olay yaşandı.

Arjantin'de olan Wanda Nara'nın daha önce ilişki yaşadıkları yönünde haberler çıkan rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde samimi görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Icardi, bu görüntülerin ardından Wanda Nara'yı Instagram'da takipten çıktı.

BOŞANMA KARARI SONRASI BARIŞMIŞLARDI

Ünlü çift yaz aylarında boşanma kararı almış, Wanda Nara da bu kararı doğrulamıştı. Daha sonra yaşanan gelişmeler sonrası Icardi ve Nara çifti barışmıştı.

Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Arjantin'de kalırken Icardi, hayatına İstanbul'da devam ediyordu.